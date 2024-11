Lula lança oficialmente Aliança Global contra Fome no G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 12:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 18 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal bandeira brasileira à frente do G20.

“Aqueles que sempre foram invisíveis estarão no centro da agenda internacional”, prometeu o mandatário em seu discurso de abertura da cúpula do grupo no Rio de Janeiro.

Segundo Lula, a iniciativa nasce com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não-governamentais e vai “articular recomendações, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento”.

Entre os membros fundadores da aliança estão quase todos os integrantes do G20, com exceção da Argentina, governada pelo presidente ultraliberal Javier Milei.

A iniciativa realizará reuniões periódicas para discutir ações de combate à fome e à pobreza e contará com um “Conselho de Campeões” formado por representantes de Brasil, Bangladesh, China, União Europeia, Alemanha, Noruega, África do Sul, Reino Unido, ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo.

A Aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir”, disse Lula.

Em seu discurso, o presidente brasileiro acrescentou que a fome e a pobreza “não são resultado da escassez ou de fenômenos naturais”, mas sim a “expressão biológica dos males sociais” e “produto de decisões políticas, que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade”.

“Convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida e à educação, ao desenvolvimento e à alimentação são diariamente violados. Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Em um mundo cujos gastos militares chegam a US$ 2,4 trilhões, isso é inaceitável”, salientou.

Segundo Lula, compete ao G20 “a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade”. “Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça.

Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz”, destacou. (ANSA).