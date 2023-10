Lula lança apelo por crianças palestinas e israelenses

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quarta-feira (11) um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional para que atuem em prol da proteção de crianças palestinas e israelenses.

“É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra”, diz uma mensagem publicada por Lula nas redes sociais.

“É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito. E continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo”, ressaltou o presidente.

Segundo Lula, é preciso “pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio”. “Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar”, disse.

