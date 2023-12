Lula lamenta novo fracasso de acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 07 DIC – O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou hoje (7) o fracasso das negociações para a criação de uma área de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e questionou o “protecionismo” do presidente francês Emmanuel Macron.

As declarações foram dadas no discurso de abertura da cúpula dos mandatários do Mercosul no Rio de Janeiro.

“Eu tinha um sonho, que na minha presidência (semestral do Mercosul) e na presidência do companheiro Pedro Sánchez (da Espanha no Conselho Europeu), a gente pudesse concluir o acordo.

Inclusive, tinha feito o convite para Ursula von der Leyen [chefe do Executivo da UE] vir aqui para a gente fazer a conclusão do acordo”, disse.

O petista lembrou que neste fim de semana conversou com Macron: “Fiz um apelo com Macron para ele deixar de ser tão protecionista e, de qualquer forma, não deu certo”.

O governante progressista falou no começo da cúpula do grupo sul-americano. que ocorre no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e marca o fim do mandato dele e o início da gestão do presidente paraguaio Santiago Peña.

O anfitrião da cúpula lembrou que nunca desistiu de alcançar um acordo com os europeus, e que na segunda-feira passada teve uma conversa em Berlim com o primeiro-ministro social-democrata Olaf Scholz.

“O Scholz me disse que ia conversar com Macron para ver se conseguia flexibilizar o coração de Macron, mas ele também não conseguiu”, finalizou. (ANSA).

