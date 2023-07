Lula lamenta morte de Zé Celso: ‘Um dos maiores nomes da história do teatro’

Eduardo Suplicy, deputado estadual (PT-SP): “Recebi com enorme tristeza a notícia da partida do querido Zé Celso Martinez Corrêa. Somos amigos da vida inteira e estivemos juntos em peças memoráveis no @TeatroOficina. Em homenagem a ele, vou seguir lutando pela criação do Parque do Rio Bixiga e em defesa do Teatro.”