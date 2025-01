Lula lamenta morte de ex-senador Benedito de Lira, pai de Arthur Lira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta terça-feira, 14, a morte do ex-senador Benedito de Lira, pai do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

“Com tristeza e pesar, soube da morte do ex-senador Benedito de Lira, em Alagoas. Advogado e prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito teve uma longa atuação na vida política de Alagoas e do Brasil. Foi vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal e senador, sendo uma voz sempre ativa e importante do povo alagoano”, escreveu Lula.

Ainda na publicação, Lula afirmou que ligou para Arthur Lira “para expressar minhas condolências e estendi minha solidariedade a todos os familiares, amigos e admiradores do seu pai”.

Prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito de Lira, morreu aos 82 anos na manhã desta terça-feira, 14, em um hospital em Maceió, capital de Alagoas.

Biu, como era conhecido, estava internado desde dezembro, quando precisou passar por uma cirurgia de emergência. O político passava por tratamento contra o câncer.