Lula lamenta morte de brasileiro durante guerra entre Hamas e Israel: ‘Imensa tristeza’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira, 24, a morte de Michel Nisembaum, brasileiro encontrado morto em Gaza, após os ataques do Hamas contra Israel.

“Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel”, escreveu Lula.

“O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina”, concluiu o petista.

Em dezembro do ano passado, Lula se reuniu com Mary Shohat, irmã de Michel Nisenbaum, e com Hen Mahluf, uma das filhas dele. Na época, o petista fez um post nas redes sociais afirmando que o governo brasileiro estava atuando com as autoridades locais para a libertação dos reféns.

De acordo com o governo de Israel, o brasileiro teria sido morto no dia 7 de outubro do ano passado durante o ataque do grupo islamista palestino Hamas no sul de Israel, que desencadeou a guerra.

Além de Michel Nisenbaum, o franco-mexicano Orión Hernández Radoux e o israelense Hanan Yablonka, que estavam no festival de música Nova durante o ataque, também foram encontrados mortos em Gaza.