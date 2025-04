O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira a morte do papa Francisco, de quem destacou a “coragem e empatia” para levar a discussão sobre as mudanças climáticas ao Vaticano.

O Brasil recebe este ano a reunião do clima COP30. Lula também elogiou as críticas do pontífice argentino aos “modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças”.

“A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo”, destacou Lula em um comunicado.

rsr-tmo/mar