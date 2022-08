“Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. Finalmente concordo com os minions

Ricardo Kertzman 25/08/2022 - 7:30 Compartilhe

Demorou, mas aconteceu. Chegou o dia em que eu e os bolsominions concordamos em alguma coisa e estamos do mesmo lado. O fato inédito, até então, ocorreu na tarde de ontem, quarta-feira (24/8), em Belo Horizonte, Minas Gerais, durante mais uma visita (a terceira em 15 dias) do presidente da República Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, à capital mundial do Galão da Massa, em busca dos votos dos idiotas úteis – lembrando que, em 2018, por absoluta ojeriza ao lulopetismo, eu fui um deles.

Reunidos na Praça da Liberdade, região centro-sul de BH, onde o amigão do Queiroz realizou um comício, bolsonaristas gritavam a cada pausa nos discursos: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. Bem, a primeira instância da Justiça Federal do Paraná também pensa assim. A segunda instância da Justiça Federal (TRF-4) idem. Cinco ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) concordam. Houve um tempo em que até mesmo alguns ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) assinaram embaixo. Mas…

Não preciso lembrar aos leitores amigos (e inimigos, hehe) o que ocorreu. Hoje, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, encontra-se livre, leve e solto, candidatíssimo à Presidência da República, favorito a vencer as eleições de outubro e, de maneira cínica como de costume, se autoproclama “inocentado”, o que é uma tremenda mentira. O chefão petista, juridicamente falando, é inocente, pois seus processos foram anulados, e até uma improvável nova condenação, é presumidamente inocente como qualquer um.

O líder do Petrolão (segundo o MPF – Ministério Público Federal) foi processado e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi delatado por dezenas de réus confessos, inclusive os mais íntimos parceiros do PT, como Antônio Palocci. Documentos e provas, jamais contestados, foram anexados às pencas em suas ações penais. Como eu já disse, um juiz de primeira instância, três desembargadores de segunda instância e cinco ministros de tribunal superior o condenaram. Ora, como discordar do povo então?

O diabo é que, no Brasil, a segurança jurídica é tão certa quanto dois e dois são cinco. Um julgado de hoje pode não valer amanhã. Basta que um, ou alguns, supremos togados mudem de ideia e… Lula livre! Daí, meus caros e minhas caras, “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” só serve como catarse coletiva de quem não suporta a impunidade reinante no País. Ou melhor, deveria ser. Mas quem passa pano para o patriarca de um clã de peculatários, vulgo rachadores, não pode reclamar disso, não. Mito, mito, mito!! Múúúúúú…