Lula, Janja e comitiva participam de funeral do papa Francisco; veja imagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira, 25, do funeral do papa Francisco, morto aos 88 anos no início da semana.

“Eu e [a primeira-dama Rosângela da Silva] Janja estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós”, escreveu o petista em publicação nas redes sociais.

Além do petista e da primeira-dama, uma comitiva que foi ao Vaticano, sede da igreja católica, foi formada por ministros de Estado e pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Veja abaixo as imagens: