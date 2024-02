Lula insiste em que Israel comete genocídio em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/02/2024 - 20:51 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu nesta sexta-feira em que Israel comete um genocídio contra civis palestinos na Faixa de Gaza, após comparar, no último domingo, as ações do Estado hebreu ao Holocausto.

“O que o governo do Estado de Israel está fazendo não é guerra, é genocídio. Crianças e mulheres estão sendo assassinados”, disse Lula, durante um ato no Rio de Janeiro.

Esse foi o primeiro comentário do presidente após a polêmica de domingo, quando ele comparou a campanha militar de Israel em Gaza com o Holocausto. Após esse episódio, Israel declarou Lula “persona non grata” e exigiu um pedido de desculpas.

O presidente brasileiro, no entanto, insistiu hoje: “É um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas, e não estão morrendo soldados, estão morrendo mulheres e crianças no hospital. Se isso não é genocídio, não sei o que é genocídio.”

