Lula indica Marina Palma Copola para diretoria da CVM

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o nome de Marina Palma Copola de Carvalho para exercer o cargo de diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em mensagem, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 29, o presidente encaminha a indicação para apreciação do Senado Federal, que deve aprovar o nome, primeiro na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e depois no plenário.

Marina Copola está sendo indicada para a vaga decorrente da renúncia de Alexandre Costa Rangel, que teria ainda mandato até dezembro de 2024.

