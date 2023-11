Lula indica Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet à PGR

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2023 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 27 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (27) as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF), e de Paulo Gustavo Gonet Branco para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

As duas indicações deverão passar por aprovação no Senado.

Nos dois casos, os indicados precisam ser sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que também votará a escolha. Em seguida, as indicações precisam ser aprovadas pelo plenário do Senado com, ao menos, 41 votos. Se isso ocorrer, as respectivas instituições definirão as datas das posses.

“O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço por mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade”, escreveu Dino, no Twitter.

“O Presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito”, disse Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A expectativa é de que as escolhas sejam avaliadas pelo Senado nas próximas semanas, para resolver a questão antes do recesso do Legislativo. Se isso não ocorrer, a oficialização terá que ficar para o retorno dos trabalhos, entre fevereiro e março.

Dino ocupará a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Já a PGR está vaga desde a saída de Augusto Aras, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, que deixou o cargo em setembro de 2022. (ANSA).

