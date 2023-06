Lula indica ao Senado nomes para diretoria do DNIT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 10:54 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou para a apreciação do Senado Federal quatro nomes para compor a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As mensagens estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Além de Fabricio de Oliveira Galvão, indicado para o cargo de comando do órgão, de diretor-geral, foram enviados os nomes de: José Eduardo Guidi, para diretor de Infraestrutura Ferroviária; Fabio Pessoa da Silva Nunes, para diretor de Infraestrutura Rodoviária; e Carlos Antonio Rocha de Barros, para diretor executivo.

