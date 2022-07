‘Lula in Rio’: Chico Pinheiro participa de comício de Lula no Rio de Janeiro

Chico Pinheiro, que deixou a TV Globo em abril desse ano, na quinta-feira (07), marcou presença no comício “Lula in Rio”, evento em apoio ao pré-candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula, que aconteceu na Cinelândia, no Rio de Janeiro.

No local, o jornalista usava uma camiseta vermelha do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Ele tirou diversas fotos com fãs e apoiadores do petista.

Chico chegou a subir no palco, e tirar fotos com Lula, e com outros políticos de esquerda como Marcelo Freixo (PSB), que é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro.

Muitas pessoas postaram as imagens com o ex-âncora do Bom Dia Brasil, no Twitter. “A gente vem ver o presida e encontra quem? Chico Pinheiro”, escreveu um usuário da plataforma. Chico também publicou fotos ao lado da esposa de Lula, Rosângela Silva, a Janja.