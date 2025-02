Lula: Ibama precisa encerrar ‘lenga-lenga’ e autorizar pesquisa na Foz do Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) precisa autorizar a Petrobras a perfurar poços em busca de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, e disse que o órgão promove um “lenga-lenga” ao indeferir pedidos já expedidos.

“Nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa [na Foz do Amazonas], é isso que queremos. Se depois vamos explorar é outra discussão, o que não dá é ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, e parece que é um órgão contra o governo“, disse em entrevista a uma rádio amapaense nesta quarta-feira, 12.

A exploração da região em busca de recursos fósseis é objeto de um impasse no governo. Enquanto aliados do Planalto no Congresso e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, são favoráveis, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se opõe à ideia.

Conforme reportou o PlatôBR, Marina tem exibido desconforto em se manter numa posição minoritária na gestão e ampliou os recados direcionados ao petista. Em 2008, ela deixou o ministério sob este mesmo Lula por falta de apoio do Planalto a medidas de combate ao desmatamento na Amazônia. Os dois só voltaram a se aproximar nas eleições de 2022.