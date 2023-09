Lula formaliza 38º ministério e dá posse a novos ministros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 14:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 13 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou hoje a criação do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 38ª pasta do governo, e deu posse a ministros do “centrão” em uma cerimônia fechada, algo incomum em Brasília.

O Diário Oficial da União (DOU) publicou hoje a nomeação de Márcio França (PSB) como ministro da nova pasta, após ele ter deixado o Ministério de Portos e Aeroportos, que foi assumido pelo deputado Silvio Costa Filho, do partido Republicanos, integrante do “centrão” e ligado à Igreja Universal.

Lula também substituiu a ex-jogadora de vôlei Ana Moser pelo deputado André Fufuca (PP) no comando do Ministério dos Esportes. Fufuca é aliado do poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e fez campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro em 2022.

Lula comparou recentemente a reforma ministerial a substituições feitas por um técnico de futebol e disse que o governo precisa do “centrão” para construir maioria no Congresso. (ANSA).

