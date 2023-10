Lula fez fisioterapia e passa bem, diz o Planalto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 02 OTT – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra bem e passou a manhã de hoje (2) fazendo fisioterapia no Palácio da Alvorada, se recuperando da cirurgia no quadril.

Nesta terça-feira (3) ele não fará sua live semanal. Uma fonte do Palácio do Planalto confirmou as informações à ANSA.

O mandatário fez atividades de reabilitação e não participou de reuniões de trabalho, de acordo com o médico ortopedista Giancarlo Polesello.

O paciente relatou dores compatíveis com o período pós-operatório e está sendo tratado com analgésicos.

Ele voltou ao Alvorada no domingo (1º) à tarde, antes do previsto, após ser submetido a uma cirurgia para colocação de uma prótese do lado direito do quadril, e também a um procedimento para correção da pálpebra na sexta passada (29), no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias