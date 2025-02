Lula faz novos exames e não apresenta sequelas na cabeça

(ANSA) – BRASILIA, 21 FEB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não apresenta sequelas do acidente na cabeça sofrido em outubro do ano passado, segundo informou seu médico após uma bateria de exames realizados no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quinta-feira (20).

O mandatário passou por uma “checagem completa, com tomografia e ressonância, e não há nenhuma sequela do acidente.

Está tudo excelente”, declarou o médico Roberto Kalil Filho.

Kalil também afirmou que não há restrições para viagens do presidente, que tem compromissos agendados no Uruguai e no Japão no próximo mês.

O petista, de 79 anos, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês por volta das 17h20 (horário local). O centro médico foi o mesmo onde ele passou por uma cirurgia de emergência na cabeça em dezembro do ano passado.

De acordo com a agenda oficial do Palácio do Planalto, Lula deve embarcar para o Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (21), para participar da cerimônia de assinatura do contrato de concessão de um terminal do Porto de Itajaí.

Já no sábado (22), o mandatário brasileiro estará na comemoração dos 45 anos do PT, no centro da capital fluminense.

(ANSA).