Lula faz novo apelo contra mortes de crianças nas guerras

(ANSA) – BRASILIA, 17 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontou novamente nesta sexta-feira (17), durante um evento virtual organizado pelo governo da Índia, que as guerras atuais causaram mortes de muitas crianças.

Sem citar nominalmente a guerra no Oriente Médio, o mandatário progressista afirmou que “nada justifica que as principais vitimas dos conflitos sejam mulheres e crianças”: “É preciso restituir a primazia do direito internacional, inclusive o humanitário, que valha igualmente para todos, sem padrões duplos ou medidas unilaterais”.

Lula reiterou hoje suas críticas à Organização das Nações Unidas (ONU), cujo Conselho de Segurança foi presidido pelo Brasil em outubro passado, quando o Hamas lançou um ataque a Israel que deu inicio ao atual conflito na Faixa de Gaza.

As tragédias humanitárias a que estamos assistindo evidenciam a falência das instituções multilaterais. Em seu mandato o Brasil tem trabalhado incansavelmente pela paz, mas as soluções são reiteradamente frustradas”, lamentou, durante sua participação virtual na cúpula Vozes do Sul Global. “O objetivo do Sul Global não deve ser antagonizar com o Norte”, assegurou ele. (ANSA).

