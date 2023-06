Lula faz discurso em prol da Amazônia perto de Torre Eiffel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 18:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 GIU – Perante milhares de pessoas, em sua maioria jovens, reunidas perto da Torre Eiffel, em Paris, no evento “Power Our Planet”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso nesta quinta-feira (22) em defesa da Amazônia e convidou todos para a COP30, que ocorrerá em 2025 no estado do Pará.

“Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo pertence a toda a humanidade. Faremos todo o esforço para preservar a floresta em pé”, afirmou o líder brasileiro.

O músico britânico Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, convidou Lula para participar do festival “Power Our Planet”, que reúne grupos musicais e discursos de líderes mundiais no Campo de Marte em Paris.

“Quero convidar todos vocês que ouvem falar da Amazônia todos os dias, que acreditam que a Amazônia é o pulmão do mundo, para comparecer ao Brasil em 2025. Realizaremos a COP30 em um estado da Amazônia, para que todos vocês possam conhecer de perto o ecossistema amazônico, a riqueza da biodiversidade, a riqueza de nossos rios”, disse Lula. O petista exigiu que os países ricos financiem os países em desenvolvimento que possuem reservas florestais. “Não foi o povo latino-americano que poluiu o mundo. Na verdade, aqueles que promoveram a revolução industrial nos últimos 200 anos são os que poluíram o planeta, e por isso devem pagar a dívida histórica que têm com o planeta Terra.” Após o discurso, Lula participa de um jantar oferecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no âmbito da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global. (ANSA).

