Lula faz apelo por cessar-fogo na Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/11/2023 - 9:01

(ANSA) – BRASÍLIA, 01 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo em defesa de um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, na qual “a maioria dos mortos é criança”, durante evento no Palácio do Planalto.

“3 mil crianças morrerem na Faixa de Gaza, numa guerra que elas não reivindicaram. Os irresponsáveis que fizeram a guerra agora estão chorando a morte dessas crianças, sentindo o peso das coisas?”, questionou o governante progressista.

“Saudades dos tempos em que a guerra era dos soldados.

Estamos vendo pela primeira vez uma guerra em que a maioria dos mortos é criança”, acrescentou.

Lula fez um discurso para ministros e representantes da sociedade civil na cerimônia de assinatura de um projeto de lei que institui pensão aos órfãos de mulheres vítimas de feminicídio.

Enquanto o presidente se pronunciava em Brasília, o chanceler Mauro Vieira tentava a aprovação no Conselho de Segurança da ONU de uma resolução pelo cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário na Faixa de Gaza.

No entanto, não houve acordo, e o Brasil encerrou sua presidência no órgão sem conseguir convencer os membros a aprovar uma resolução sobre a guerra no Oriente Médio. “Não conseguimos fazer uma carta da ONU convencendo as pessoas de que isso não é possível. Parem, pelo amor de Deus, parem!”, exclamou Lula. (ANSA).

