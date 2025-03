Lula fala para Fátima Bezerra não ir mais a Brasília pedir dinheiro do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), não vá mais a Brasília pedir dinheiro do governo federal. Em tom de brincadeira, o petista disse que, toda vez que vê a gestora estadual nos corredores do Palácio do Planalto, fala: “Pelo amor de Deus, lá vem a Fátima pedir dinheiro”.

A fala aconteceu nesta quarta-feira, 19, durante cerimônia de inauguração da barragem de Oiticica, no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. No evento, ele parabenizou a governadora, mas ponderou que a barragem não vai resolver tudo, mas que ainda precisa de muito trabalho a ser feito.

“Isso é o começo de uma solução. Agora, não vá lá em Brasília me pedir mais dinheiro não, porque vou contar para vocês. Cada vez que vejo a Fátima andando pelos corredores do Palácio do Planalto, eu falo: ‘Pelo amor de Deus, lá vem a Fátima pedir dinheiro aqui'”, brincou o presidente. “Mas o dinheiro também não é meu, é do povo brasileiro. Então, se ela pede e eu percebo que merece, nós vamos atender.”