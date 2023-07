Lula fala hoje com premiê da Espanha sobre UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2023 - 8:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai conversar nesta quarta-feira (5) com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para discutir o acordo entre União Europeia e Mercosul.

A conversa telefônica acontecerá às 15 horas (horário de Brasília), conforme informado na agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, um dia após a cúpula de presidentes do Mercosul realizada em Puerto Iguazú, Argentina.

“Precisamos concluir o acordo UE-Mercosul, não há mais explicações para tantos anos de espera. Amanhã vou falar com Pedro Sánchez. Temos, no Brasil, material que precisamos enviar para todos os presidentes do Mercosul para definir o texto que queremos apresentar”, afirmou Lula na terça, em referência à resposta do bloco ao documento adicional sobre meio ambiente proposto pela UE.

Sánchez, que enfrentará eleições em 23 de julho, é o atual presidente rotativo do Conselho da União Europeia e também demonstrou vontade de concluir o acordo com o Mercosul ainda em 2023. (ANSA).

