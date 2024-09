Lula fala em transformar Brasil e México em economia de US$ 6 trilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 16:43 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta segunda-feira, 30, em transformar Brasil e México em uma economia de US$ 6 trilhões – hoje, somados, os PIBs dos dois países são equivalentes a cerca de US$ 3,4 trilhões. Ele deu a declaração em uma reunião com empresários brasileiros e mexicanos realizada no país latino.

Lula disse que está na hora de os dois países se tornarem economias altamente desenvolvidas. Ele defendeu uma reformulação nos acordos de comércio entre Brasil e México. “Fazer da forma mais aberta possível para que a gente consiga se transformar não apenas em uma economia de US$ 4,5 trilhões, mas uma economia de US$ 5 trilhões ou US$ 6 trilhões”, declarou o petista. Ele afirmou que é necessária uma maior “irmandade”.

O presidente brasileiro também se disse descontente com situações em que um setor da economia prevalece sobre os outros e trava negociações. “Eu, agora, quando quero fazer reunião, peço para o meu pessoal: só leve quem for favorável, quem for contra fica aqui. Porque se você faz uma reunião para aprovar alguma coisa e coloca alguém que é contra, não vai ter acordo”, disse o petista.