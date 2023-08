Lula fala em incluir conteúdo sobre mudanças climáticas no currículo escolar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 10:06 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que é necessário incluir os debates sobre o clima no currículo escolar. Ele deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, uma live semanal de Lula, que tem produção da EBC.

“Temos de ter aulas para as crianças sobre a questão do clima”, declarou o presidente da República. “Vamos colocar no currículo escolar, é uma discussão que vou fazer com o ministro Camilo, com o pessoal da Educação”, disse Lula, referindo-se a conteúdos sobre meio ambiente de forma geral.

O presidente da República está em Belém, no Pará, onde participa da Cúpula da Amazônia. Ele também disse que é necessário fazer mais concursos da Polícia Federal para aumentar o efetivo e combater o narcotráfico na região amazônica.

