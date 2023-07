Lula fala com Sánchez e confirma presença na Cúpula Celac-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2023 - 19:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 5 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta quarta-feira (5) para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para discutir o acordo entre a União Europeia e Mercosul e aproveitou para confirmar sua presença na cúpula entre a Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (Celac) e o bloco europeu.

“O presidente Sánchez reiterou o convite ao presidente Lula para participar da sessão de abertura da Cúpula Celac-União Europeia, no corrente mês de julho, em Bruxelas. A Cúpula não se realiza desde 2015. O presidente Lula aceitou o convite”, informou o Planalto, em nota.

O encontro será realizado em Bruxelas, na Bélgica, nos próximos dias 17 e 18 de julho.

Durante a ligação, Lula foi convidado para a abertura do Fórum Empresarial ao lado de Sánchez e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A expectativa é de que sejam anunciados, na ocasião, novos investimentos europeus na América Latina.

Segundo nota do Palácio do Planalto, Lula também parabenizou Sánchez por ter assumido a presidência do Conselho da União Europeia recentemente.

Além disso, os dois líderes conversaram sobre as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Lula e o premiê espanhol têm a expectativa de concluir o pacto até o fim de 2023. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias