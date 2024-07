Lula exalta João Campos, prefeito de Recife: ‘Vai ser melhor que o pai’

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 18:29 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio a João Campos (PSB), pré-candidato à reeleição para prefeito de Recife (PE), durante solenidade na capital pernambucana nesta terça-feira, 2.

Na ocasião, Lula afirmou que João Campos será melhor que seu pai, Eduardo Campos, falecido em agosto de 2014, num acidente de avião.

“É uma alegria trabalhar com um prefeito da qualidade do João Campos”, disse Lula. “Eduardo Campos está lá no céu, ele está se mexendo, porque esse moleque vai ser melhor que ele para governar essa cidade.”

Conforme mostrou o Broadcast Político, João Campos ainda não escolheu o seu vice e resiste em escalar um petista para o posto. Por sua vez, o PT busca um acordo para obter o cargo.

A negociação, no entanto, também envolve as eleições de 2026, com a possibilidade de o filho de Eduardo Campos tentar a gestão estadual. Caso João concorra ao governo de Pernambuco, o vice passaria a comandar a Prefeitura da capital, o que mantém o interesse do PSB na vaga.

Lula: Fácil é governar para cuidar dos pobres, difícil é cuidar dos ricos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar os mais ricos e afirmou que é “difícil” governar para eles.

“Quando eu vejo uma pessoa gritar: Lula, eu virei doutor graças a você, Lula, eu estou fazendo um curso técnico, Lula, estou recebendo o Bolsa Família, Lula, eu estou fazendo alguma coisa que o governo está fazendo para vocês… eu fico pensando: como é fácil governar para cuidar dos pobres”, disse Lula.

O presidente acrescentou: “O que é muito difícil é cuidar dos ricos, porque os pobres, efetivamente, exigem pouco e são muito agradecidos com tudo aquilo que a gente faz”.

As críticas aos mais ricos têm sido recorrentes em declarações recentes de Lula. Na segunda-feira, 1º, na Bahia, o petista disse que não é obrigado a prestar contas “para ricaço ou banqueiro”. Nos últimos dias, acusou os bancos privados de lucrarem com juros altos e atribuiu ao mercado financeiro um suposto ataque especulativo ao real.

O presidente eleva o tom após o dólar subir nos últimos dias e chegar ao maior patamar desde janeiro de 2022, em R$ 5,65. O real apresenta o pior desempenho entre seus pares latino-americanos.