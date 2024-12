Lula evolui bem após cirurgia de emergência, mas segue em UTI

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 13:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada da última terça-feira (10), evoluiu bem, sem intercorrências, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta (11) pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

Segundo o comunicado, o paciente de 79 anos “permanece internado sob cuidados intensivos [UTI] para tratamento da hemorragia intracraniana”.

“Evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências.

Está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem”, acrescenta o boletim.

A equipe médica também diz que Lula continua com dreno enquanto “aguarda novos exames de rotina”. O petista segue “sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Anna Helena Germoglio”, finaliza o comunicado, que é assinado por Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica do hospital, e Álvaro Sarkis, diretor clínico.

Em coletiva de imprensa na última terça, os médicos disseram que o presidente ficaria na UTI por 48 horas e que poderia receber alta no começo da semana que vem. (ANSA).