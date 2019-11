Lula: EUA resolveram voltar a transformar a América Latina no quintal deles

Para o ex-presidente Lula, os Estados Unidos têm participação nas instabilidades que surgiram em países latino-americanos nos últimos meses. Em entrevista ao blog Nocaute dada nesta quarta-feira, 20, o petista disse que há “golpes” acontecendo no continente e que a “matriz é a mesma”. “Estou convencido de que os americanos, nessa briga com a China, resolveram voltar a transformar a América Latina no quintal deles”, falou. Segundo Lula, “há “dedos dos Estados Unidos em todos os golpes aqui” e os americanos “não querem que exista aqui na América Latina nenhum país com mania de protagonismo e é lamentável que o Brasil se submeta a isso”.