Lula estreia viagens com Nísia no Rio de Janeiro

O presidente Lula vai estrear as viagens pelo Brasil com o Rio de Janeiro, de braço dado com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. É a primeira agenda fora de Brasília depois que ele teve alta médica.

Os dois vão visitar o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na quinta-feira. Desde outubro do ano passado, o hospital está sob administração do Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

O hospital é referência no Rio e na Baixada Fluminense, com atendimento de alta e média complexidade, clínico e cirúrgico.

A descentralização da gestão faz parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro. Ao todo, há cinco hospitais sob essas gestões: HFB, Andaraí, Cardoso Fontes, Servidores do Estado e Hospital Federal de Ipanema, que está em obras de modernização das salas cirúrgicas e de climatização.

A viagem de Lula faz parte da estratégia de recuperação de imagem, com foco nos problemas sociais e no trabalho dos ministérios em saúde e educação. O presidente avisou aos ministros que quer estar mais presente nos lançamentos de projetos e também no que ele chama de época de colheita do trabalho já realizado.

