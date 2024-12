Lula está ‘consciente e tranquilo’ e deve ficar 48 horas na UTI, diz Pimenta

Da redação com Reutersi Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 10/12/2024 - 8:49 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “consciente e tranquilo” após passar por uma cirurgia para drenar um hematoma do crânio na madrugada desta terça-feira e deverá ficar 48 horas na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Pimenta afirmou ainda que Lula não está com nenhum tipo de sequela após o procedimento, conhecido como craniotomia, e que após essas 48 horas iniciais será possível ter uma posição mais clara sobre quando o presidente poderá retornar à Brasília.

Lula deu entrada na unidade do Sírio-Libanês em Brasília no final da tarde de segunda-feira com dor de cabeça e um exame de imagem detectou um hematoma no crânio, decorrência do acidente doméstico que sofreu em outubro, quando bateu a cabeça ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.

A agenda do presidente para esta terça foi cancelada, e o vice-presidente Geraldo Alckmin realizará os compromissos previstos no lugar de Lula.