Lula escolhe Paulo Pimenta para ‘ministro extraordinário’ no RS

O ministro da Secretária de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, foi anunciado como “ministro extraordinário” para tratar das ações no Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 14.

O nome de Pimenta seria anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 15, mas o próprio ministro da Secom adiantou a nomeação. A posse deve acontecer nesta quarta, quando uma comitiva presidencial deverá ir ao Rio Grande do Sul.

Pimenta será o responsável por acompanhar as ações do governo federal e os investimentos da União para a reconstrução do estado após as fortes chuvas das últimas semanas. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, a tragédia deixou 149 mortos, além de 124 desaparecidos.