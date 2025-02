Lula escolhe Gleisi para assumir articulação política do governo

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, foi escolhida pelo presidente Lula (PT) para o cargo de ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo.

A parlamentar tomará posse no cargo em 10 de março, segundo o Palácio do Planalto. Gleisi substitui Alexandre Padilha, que assumirá o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade, demitida pelo presidente.

Presidente do Partido dos Trabalhadores desde julho de 2017, a nova ministra também integrou a Esplanada no primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT), de quem foi chefe da Casa Civil.

A mudança ocorre em meio a uma prometida reforma ministerial, mas frustra as expectativas de lideranças do chamado “centrão”, que reúne os partidos mais influentes do Congresso.

Em meio a uma alta na rejeição e dificuldades econômicas, havia a projeção de que Lula desse espaço ao grupo no governo, de modo a garantir mais apoio parlamentar para aprovar propostas que contribuam para a recuperação. Ao escolher Gleisi, o presidente amplia o poder de sua própria legenda na Esplanada.