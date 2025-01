Lula entrega obras de arte restauradas 2 anos após 8/1

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 GEN – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (8) de um ato simbólico no Palácio do Planalto para marcar os dois anos da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

Na cerimônia, que começou por volta de 10h, foram entregues 21 obras de arte que haviam sido danificadas durante a invasão de bolsonaristas ao Palácio do Planalto.

“Dois anos depois da tentativa de destruição de nossa democracia e dos prédios dos poderes da República, estamos aqui, não para lamentar, mas muito menos para esquecer. Estamos aqui para entregar ao povo brasileiro seu patrimônio inteiramente restaurado”, declarou a primeira-dama Janja da Silva.

Lula acompanhou as palavras de sua esposa ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do presidente interino do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. O evento também contou com a presença de ministros, autoridades e membros da sociedade civil.

As obras foram restauradas com o apoio do governo da Suíça e da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

