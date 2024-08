Lula encaminha ao Senado indicação de Galípolo para presidência do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 7:20 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou formalmente ao Senado Federal a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central (BC) para o período de 2025 a 2028. O despacho foi publicado nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União.

A indicação do atual diretor de Política Monetária para o comando da instituição já havia sido anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última quarta-feira, dia 28.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o governo ainda quer que a sabatina de Galípolo seja feita na semana que vem, a última de esforço concentrado no Senado. A expectativa é de que o crivo dos senadores pudesse ser dado já no dia 3. No entanto, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) teria sugerido uma data posterior, na semana do dia 9.