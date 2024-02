Lula embarcará hoje à tarde para a África, onde visitará o Egito e a Etiópia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2024 - 13:02 Para compartilhar:

No período da tarde desta terça-feira, 13, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca para o continente africano, onde visitará o Egito e a Etiópia. De acordo com agenda da Presidência, o chefe do Executivo embarca às 14 horas da Base Aérea de Brasília.

Lula terá compromissos no Egito na quarta-feira, 14, e na quinta, 15.

Depois, o presidente da República viajará para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

