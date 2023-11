Lula embarca para sua 15ª viagem internacional em 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2023 - 17:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 27 NOV (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embarcou nesta segunda-feira (27) para uma visita ao Oriente Médio, onde participará da COP28, e Alemanha.

Acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, o mandatário fará duas paradas antes de chegar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, palco da conferência da Nações Unidas.

A primeira será em Riad, na Arábia Saudita, onde deverá se encontrar com o príncipe Mohammed bin Salman. A outra vai ser em Doha, no Catar, para se reunir com o emir Tamim bin Hamad al-Thani.

O mandatário provavelmente discutirá a guerra entre o grupo fundamentalista islâmico Hamas e Israel em sua visita aos dois países.

A chegada de Lula em Dubai está agendada para a próxima quinta-feira (30). O petista participará dos eventos da COP23 nos dias 1º e 2 de dezembro.

No retorno do Oriente Médio, o presidente também passará por Berlim, na Alemanha, onde se reunirá com o chanceler Olaf Scholz.

Lula iniciou sua 15ª viagem internacional desde que reassumiu o poder. (ANSA).

