Lula em mensagem de Ano Novo no ‘X’: ‘Faremos ainda mais’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma mensagem de Ano Novo nesta terça-feira, 31, em seu perfil no X, antigo Twitter, e disse que “em 2025, faremos ainda mais”. Ele classificou 2024 como “um ano generoso”.

“2024 foi um ano generoso. Percorri os quatro cantos do Brasil e vi de perto a gratidão daqueles que foram impactados pelas políticas públicas. Cada encontro reafirmou a importância de seguir trabalhando. Em 2025, faremos ainda mais!”, declarou o presidente da República.

Também nesta terça-feira, 31, o Palácio do Planalto publicou um texto com uma espécie de balanço do ano sob a perspectiva do governo federal. O comunicado foca na baixa taxa de desemprego e no crescimento do PIB acima do esperado nos últimos dois anos.