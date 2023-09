Lula elogia povo cearense e afirma que vai trazer o ITA para o estado

Samirah Fakhourii Samirah Fakhouri https://istoe.com.br/autor/samirah-fakhouri/ 03/09/2023 - 12:24 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta última sexta-feira, dia 1º, da cerimônia comemorativa de programas de microcrédito produtivo e orientado do Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza (CE). A cerimônia também contou com a presença do presidente do BNB, Paulo Câmara. Citando as melhorias no estado em decorrência do acesso ao microcrédito, Lula afirmou que o Brasil precisa de mais investimento na educação para levar ao resto do país a experiência de ensino do Ceará, que irá trazer o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) para o estado.

“Quantos inventores nós temos no Brasil? Quantas pessoas criativas nós temos em nosso país? Quantas pessoas só precisam de oportunidade? É por isso que eu escolhi o Camilo Santana para ser ministro da Educação, pois o Ceará tem a melhor experiência voltada para a educação neste país. Nós vamos trazer o ITA para investir aqui no Ceará”, explica o presidente.

Como um presente, Lula diz que levar o ITA para a região é necessário, visto que, quando há olimpíada de matemática, o Ceará é o estado que mais tem ganhadores das medalhas de ouro. Entre os aprovados para cursar o ITA, 40% dos alunos são cearenses.

“Queremos encontrar os gênios desse pais, queremos que a molecada que ganha medalha de ouro vá para a faculdade, porque o Brasil quer que seus gênios não saiam do país, quer que eles se desenvolvam e ganhem a vida aqui, pra gente poder dar um salto de qualidade”, completa.

O presidente afirmou que, até então, Fernando Haddad havia sido o melhor ministro da Educação e que Santana teria então a obrigação de ser ainda melhor. “Ele tem 3 anos e 4 meses pra fazer escolas em tempo integral, pra fazer mais faculdades, mais institutos federais, pra gente ensinar e melhorar o ensino fundamental do país.”

