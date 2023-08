Lula elogia avanços sobre moeda comum no Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2023 - 15:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 24 AGO (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quinta-feira (24) a decisão do Brics de iniciar estudos sobre a adoção de uma moeda de referência para substituir o dólar nas transações comerciais entre os países-membros.

Em coletiva de imprensa antes de deixar a África do Sul com destino a Angola, o mandatário disse que “ninguém quer mudar a unidade monetária” dos integrantes do Brics.

“O que queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Não houve nenhum fórum do mundo que decidiu que o dólar era moeda de referência”, declarou Lula, que defende uma proposta análoga também para o Mercosul.

No entanto, o presidente ressaltou que a adoção de uma nova moeda de referência levará tempo. “Nós não queremos pressa porque não é uma coisa simples de fazer. O que fizemos é garantir que a área econômica dos países do Brics estude durante todo este ano para que a gente apresente uma solução na próxima reunião, na Rússia”, ressaltou.

Lula ainda definiu a cúpula do grupo como um “alento e uma esperança”. “É um momento histórico em que os países do Sul, pela primeira vez, podem fazer valer a força que eles têm. As coisas vão evoluir, vai ficar muito mais fácil conversar”, garantiu.

Expansão – A reunião desta semana culminou na formalização dos convites a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã para aderir ao Brics, juntando-se a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Segundo Lula, apesar da expansão, o nome do grupo deve ser mantido. “É bonito, Brics. A criança já está registrada, virou adulta e não quer mudar de nome”, brincou.

Questionado se um bloco com China, Irã e Rússia não será visto como um contraponto ao G7, Lula destacou a “importância geopolítica desses países”. “O Irã é um país extremamente importante. Ninguém pode negar a importância mundial da China.

Se tem alguém que tirou proveito da ganância do capitalismo, foi a China”, disse o petista, acrescentando que o G7 teve um “papel importante”, mas era o “clube dos ricos”.

“O nosso é mais humilde porque o nosso não pensa só economicamente, o nosso também pensa politicamente”, declarou o presidente, definindo o Brics como uma “realidade inexorável”.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias