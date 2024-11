Lula e Xi se reúnem para fortalecer cooperação bilateral

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 9:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o mandatário da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira (20), em Brasília, para uma visita de Estado na qual devem ser tratados assuntos da relação bilateral, investimentos, comércio e temas da agenda global, como os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

Xi desembarcou na Base Aérea de Brasília na tarde de terça (19), após participar da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

O encontro ocorrerá no Palácio da Alvorada, a pedido da segurança chinesa, diferentemente de outras visitas de Estado, que geralmente acontecem no Palácio do Planalto.

Na residência oficial, os mandatários terão uma reunião privada, após a qual haverá uma cerimônia de assinatura de atos, declaração conjunta e um almoço. À noite, Lula oferecerá um jantar ao líder chinês no Palácio Itamaraty, segundo a agenda oficial divulgada pelo governo.

A reunião ocorre duas semanas após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, que aumentou as expectativas de novas tensões entre Washington e Pequim.

Para o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o cenário global não deve prejudicar os vínculos com a China. “A relação Brasil-China já atravessou vários governos americanos, várias situações internacionais diferentes e só se fortaleceu”, declarou Eduardo Saboia, chefe do departamento de Ásia e Pacífico do Itamaraty.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e a visita de Xi reforça a importância da cooperação entre a maior economia da América Latina e a segunda maior do mundo.

Saboia, no entanto, evitou confirmar se haverá a assinatura da adesão do Brasil à iniciativa da Nova Rota da Seda, um dos principais projetos da China para expandir sua influência global.

Antes de chegar ao Brasil, Xi já havia inaugurado um porto no Peru para facilitar as exportações latino-americanas para a China. (ANSA).