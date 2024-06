Lula e von der Leyen se reúnem à margem do G7 na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

PUGLIA, 14 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma reunião bilateral nesta sexta-feira (14) com a chefe do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, à margem da cúpula do G7, na Puglia, sul da Itália.

O principal tema da conversa foi o conturbado acordo comercial Mercosul-UE. Os negociadores chegaram a demonstrar otimismo, mas os esforços foram minados após os protestos de agricultores que tomaram a Europa. A França se posicionou veementemente contra o acordo.

“Em relação ao Mercosul, a Comissão Europeia permanece comprometida em alcançar um resultado positivo e mutuamente vantajoso”, escreveu von der Leyen A presidente do executivo da UE também destacou a vontade de continuar a cooperação com o Brasil através de “uma parceria sobre matérias-primas críticas”. (ANSA).