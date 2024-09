Lula e Von der Leyen discutem Mercosul-UE e crise climática

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o desejo de concluir o quanto antes o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, durante reunião em Nova York com a chefe do poder Executivo do bloco, Ursula von der Leyen.

As negociações entre os dois lados estão travadas há meses, situação que o líder brasileiro atribui a “divergências internas” entre os países da UE.

“Lula manifestou entusiasmo sobre a possibilidade de chegar à conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia em breve”, diz um comunicado do Palácio do Planalto sobre a reunião com a presidente da Comissão Europeia.

O encontro também discutiu o “crescimento de extremismos pelo mundo”, as “oportunidades oferecidas pela transição energética”, as “secas recordes na Amazônia e a existência de muitos incêndios criminosos nesse período” de estiagem.

“O presidente recordou que recentemente se reuniu com dirigentes dos demais poderes do Brasil e falou sobre a necessidade da aprovação de uma legislação mais rigorosa sobre queimadas criminosas”, afirma a nota.

Von der Leyen, por sua vez, publicou no X que Lula tem “total apoio para fazer da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, um sucesso”.

“Discutimos as negociações UE-Mercosul e os pontos abertos que precisam ser abordados. Muitas oportunidades estão por vir.

Ambos enfrentamos secas e inundações e temos muito em que cooperar”, acrescentou a líder europeia. (ANSA).