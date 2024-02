Lula e Tarcísio selam parceria para túnel Santos-Guarujá

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/02/2024 - 18:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 FEB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou hoje, durante uma cerimônia ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a construção do Túnel Santos-Guarujá.

O primeiro túnel submerso do Brasil, com 1,5 mil metros de comprimento (860 submersos), deverá ter um fluxo de 14 mil veículos e 80 mil pessoas por dia.

Após um acordo entre Lula e Tarcísio, a obra será realizada por uma Parceria Público-Privada (PPP), na qual os governos federal e estadual investirão R$ 2,7 bilhões cada um, e o sócio privado aportará cerca de R$ 600 milhões.

Apesar dos anúncios desta sexta-feira (2), Lula e Tarcísio ainda não assinaram formalmente o edital da obra.

“A democracia é o respeito à diversidade, é a gente aprender a viver com quem a gente não gosta”, disse o petista durante o evento na sede da Autoridade Portuária na cidade de Santos.

“Governador Tarcísio, eu governei com o (Geraldo) Alckmin, com o (José) Serra, em nenhum momento tratei São Paulo diferente porque ele não pertencia ao meu partido. São Paulo merece respeito”, comentou, lembrando seus dois primeiros mandatos (2003-2010).

Sorrindo, em uma cerimônia marcada por um tom jocoso e amistoso, Lula brincou que se prepara para derrotar Tarcísio nas eleições presidenciais de 2026, quando o petista poderá tentar a reeleição, e o governador poderia ser candidato ao Palácio do Planalto.

Assistindo, Tarcísio reagiu aos chistes (incluindo um grito pedindo que ele vá para o PT) com risadas. (ANSA).

