Lula e Sánchez discutem relações entre UE e América Latina

(ANSA) – BRASÍLIA, 27 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, por telefone, nesta quinta-feira (27), com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, com quem falou sobre as relações entre a União Europeia (UE) e a América Latina e as recentes eleições no país europeu.

“Conversei com o presidente da Espanha, meu amigo, Pedro Sánchez, sobre as eleições da Espanha, as relações entre o Brasil, a América Latina e a União Europeia após a Cúpula em Bruxelas e a importância da preservação do meio ambiente e combate às mudanças climáticas”, escreveu Lula nas redes sociais.

Lula e Sánchez se reuniram na semana passada em Bruxelas, à margem da Cúpula entre a UE e a Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), para analisar a evolução das negociações para o acordo UE-Mercosul.

O mandatário brasileiro é o atual presidente temporário do Mercosul, e Sánchez comanda a UE neste semestre.

O petista tem manifestado sua expectativa em poder concluir o pacto até o fim deste ano, mas questionou um documento apresentado recentemente pela UE sobre sanções em caso de descumprimento de metas ambientais.

Por outro lado, Lula tinha desejado sorte a Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) progressista, para os comícios espanhóis do domingo passado, onde a força mais votada foi o conservador Partido Popular (PP). No entanto, o PSOE, de Sánchez, fez uma eleição melhor do que projetavam as pesquisas e não se descarta que possa formar um novo governo. (ANSA).

