Lula é recebido por imperador do Japão e inicia visita de Estado

(ANSA) – BRASÍLIA, 25 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido nesta terça-feira (25) pelo imperador do Japão, Naruhito, no Palácio Imperial de Tóquio.

A cerimônia marcou o início oficial da visita de Estado do mandatário brasileiro ao país asiático, que busca aprofundar as relações diplomáticas e econômicas entre as duas nações.

O encontro com o imperador e a imperatriz Masako teve caráter protocolar, mas simboliza a importância atribuída pelo governo japonês à presença do presidente brasileiro.

Essa é a primeira visita de Estado feita por um mandatário estrangeiro ao Japão em seis anos. A anterior aconteceu em maio de 2019, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A agenda de Lula no país asiático ainda inclui reuniões bilaterais com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, além de eventos voltados à cooperação econômica, sustentabilidade e comércio exterior.

Durante a visita, o presidente pretende defender o fortalecimento do multilateralismo e do livre comércio, a retomada das negociações para um acordo entre Mercosul e Japão e a ampliação das exportações brasileiras, especialmente no setor de carnes e biocombustíveis. (ANSA).