23/10/2023

MOSCOU, 23 OUT (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para expressar “séria preocupação com o aumento de vítimas civis” no conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza. (ANSA).

