Lula e presidente do Conselho Europeu condenam Hamas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/10/2023 - 9:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 17 OTT – Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Conselho Europeu, Charles Michel condenaram as ações “terroristas” do grupo radical Hamas e conversaram sobre a guerra no Oriente Médio na noite da última segunda-feira (16).

De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, os dois líderes “reiteraram a condenação aos atos terroristas cometidos pelo Hamas” e “também concordaram sobre a importância de fortalecer a Autoridade Palestina [ANP] como legítima representante do povo palestino”.

Durante a conversa por videoconferência, Lula e Michel ainda “concordaram sobre a importância de um corredor humanitário para a entrada de remédios e alimentos para os civis de Gaza e para a libertação dos reféns”.

Lula também pediu que essas posições sejam “reafirmadas” na reunião extraordinária do Conselho Europeu, órgão que congrega os chefes de Estado ou de governo dos 27 países da União Europeia, que acontece nesta terça (17).

Já o Conselho de Segurança da ONU deve discutir hoje uma proposta de resolução do Brasil, presidente rotativo do órgão, que condena o Hamas e pede a criação de corredores humanitários em Gaza. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias