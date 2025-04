Lula e premiê da Dinamarca reforçam apoio a acordo Mercosul-UE

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 APR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, conversaram por telefone nesta sexta-feira (11) sobre o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

Lula afirmou, pelas redes sociais, que ele e a premiê dinamarquesa estão “determinados a trabalhar juntos pela finalização” do tratado comercial, tendo em vista que o Brasil assumirá a presidência do Mercosul no segundo semestre, enquanto a Dinamarca ocupará a presidência rotativa do Conselho da UE”.

Em dezembro passado, Lula e os presidentes do bloco sul-americano anunciaram com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a conclusão das negociações para o acordo, que se arrastavam havia mais de 25 anos.

Na conversa desta sexta, Lula e Frederiksen também trataram do contexto geopolítico e do cenário internacional. “Expressei o apoio e a solidariedade do Brasil na questão da Groenlândia”, disse o presidente, em referência às ameaças do mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar a ilha no Ártico.

Por fim, Lula e a primeira-ministra expressaram o compromisso com os princípios do multilateralismo, especialmente no que diz respeito ao livre comércio. (ANSA).