Lula e Pacheco se reunirão no Alvorada, em meio à crise entre os Poderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para um jantar para reduzir a crise entre os Poderes. O encontro será na noite desta quinta-feira, 2, no Palácio do Alvorada.

O jantar, segundo interlocutores, é uma tentativa do governo Lula de amenizar a disputa entre o Congresso Nacional e o Planalto pela desoneração da folha de pagamento. O petista quer “acalmar” Pacheco e voltar a tê-lo como um aliado no Legislativo.

Nos bastidores, o presidente do Senado ficou incomodado com o recurso do governo federal ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a desoneração da folha de pagamento. Na última semana, o ministro Cristiano Zanin derrubou a proposta.

Pacheco afirmou que o Planalto cometeu um erro e enviou recados de que não atuaria mais em prol do governo federal. A crise acontece em meio à necessidade do governo em manter os vetos orçamentários na sessão do Congresso Nacional marcada para a próxima quarta-feira, 8.